В Волжском лихач на «ВАЗе» протаранил «Ленд Ровер» и сбежал с места ДТП

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:54:56+03:00

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Около семи часов вечера 13 июня 26-летний житель Волжского попал в одну из городских больниц с серьезными травмами. Как выяснилось, он попал в аварию, когда ехал по делам за рулем «Ленд Ровера». Виновник ДТП, сидевший в «ВАЗе», в медицинской помощи не нуждался, ведь с места происшествия попросту скрылся.

Сотрудники ГИБДД установили обстоятельства дорожной аварии.

- Неустановленный водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21074», двигаясь по улице Логинова в сторону Горького, на пересечении Логинова и улицы 19 Партсъезда совершил столкновение со встречным автомобилем «Ленд Ровер», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов разыскивают виновника. Благодаря показаниям очевидцев и камерам наружного видеонаблюдения сделать это не так сложно. И отвечать лихачу придется не только за нарушение ПДД, но и за то, что он безответственно покинул место аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU