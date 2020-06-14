Под Волгоградом сгорело 180 тонн сена

14 Июнь 2020 2020-06-14T08:45:51+03:00

За сутки в области произошло более двух десятков пожаров

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В летний период пожары особенно опасны. Особенно, когда стоит такая жара, как сейчас. Только за минувшие сутки, 13 и 14 июня, сотрудники областного ГУ МЧС тушили 19 загораний травы и 4 мусорных контейнера. Еще около десятка случаев загорания домов, бань, гаражей и сена. В Иловлинском районе в хуторе Песчанка сгорело огромное количество корма для сельхозживотных

- В 11:08 часов на улице Ясеневая на открытой территории горело сено 180 тонн. Пожарные расчёты 38-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 11:23. Погибших и пострадавших нет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного ведомства.

Эксперты пожарной лаборатории сделали предварительные выводы касательно причин ЧП. По их мнению, инцидент случился из-за «неосторожного обращения с огнем». Иными словами, кто-то поиграл со спичками.

ГУ МЧС настоятельно просит волгоградцев быть осторожными и в случае пожара обращаться на номер «112».

ИСТОЧНИК KP.RU