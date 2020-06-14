2020-06-13T19:42:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 14 июня: две смерти за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгоградской области на 14 июня 2020 года
Юлия Данильченко
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Регион находится в двадцатке лидеров по распространению коронавируса.Регион находится в двадцатке лидеров по распространению коронавируса.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На 14 июня 2020 года в Волгоградской области зарегистрировано 4569 случаев коронавирусной инфекции. Статистика регулярно меняется за счет большого прироста – ежедневно оперштаб сообщает о сотне заболевших. Так 13 июня инфицированных стало на 109 человек больше. Регион стабильно находится в двадцатке лидеров по распространению COVID-19 в России. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 14 июня 2020.

Растет и число смертей. От коронавируса скончались 27 волгоградцев. О двух последних случаях рассказали накануне. 51-летний мужчина из Николаевского района слишком поздно обратился за медицинской помощью – спустя неделю, за это время у него развилась двусторонняя пневмония. Врачи не успели его спасти. 57-летний погибший из Котельниково вовремя поехал в больницу, но коронавирус вызвал необратимые осложнения. Из-за заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта и наступила смерть.

Что касается географии распространения коронавируса в Волгоградской области, то город-герой остается в лидерах и по регулярному приросту, и по общему количеству заболевших. На втором в эти сутки оказался Городищенский район, а на третьем – Котельниковский.

Власти продолжают оказывать поддержку предпринимателям. Около семи тысяч бизнесменов получили помощь: снижение ставок по упрощенке с 6 до 1 процента, налоговые льготы. Отметим, речь идет о тех, кто попал с список пострадавших сфер: розничная торговля непродовольственными товарами, автовокзалы, автостанции, музеи, кинотеатры, стоматполиклиники, народные промыслы

ИСТОЧНИК KP.RU

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