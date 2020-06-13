2020-06-13T16:47:02+03:00
Общество

Воспользоваться налоговыми льготами смогут еще семь тысяч предпринимателей

К пострадавшим сферам отнесли торговлю непродовольственными товарами, музеи, кинотеатры, стоматологические клиники
Екатерина МАЛИНИНА
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В число пострадавших сфер вошли музеи, кинотеатры и стоматологические поликлиники.В число пострадавших сфер вошли музеи, кинотеатры и стоматологические поликлиники.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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В Волгоградской области, как и по всей стране, тысячи предпринимателей пострадали от последствий коронавируса и особого режима самоизоляции. Власти разработали несколько пакетов мер для поддержки бизнеса.

Первый пакет уже работает на территории области. Сейчас вступает в силу второй пакет. Им смогут воспользоваться около семи тысяч предпринимателей. Это те, кого включили в число пострадавших сфер: розничная торговля непродовольственными товарами, автовокзалы, автостанции, музеи, кинотеатры, стоматполиклиники, народные промыслы. Также на налоговые льготы смогут рассчитывать те, кто работает по патентной системе налогооблажения – стоимость патента снизят в полтора раза.

Предприниматели могут рассчитывать на снижение ставок по упрощенке с 6 до 1 процента, для тех, кто платит с доходов позволили снизить налоги с 15 до 5 процентов при расчете налогов, как доходов, уменьшенных на величину расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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