2020-06-13T14:45:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Городищенский район попал в число лидеров по числу заболевших коронавирусом в Волгоградской области

В Волгограде за сутки заразились сразу 60 человек
Екатерина МАЛИНИНА
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Заболевших по-прежнему много.Заболевших по-прежнему много.
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В Волгоградской области заболеваемость по коронавирусной инфекции по-прежнему остается очень высокой. Вот уже неделю цифры не опускаются ниже, чем 100 зараженных за сутки. На 13 июня 2020 года заболели 109 человек. Оперативный штаб сообщил подробности о возрасте заболевших и географию распространения COVID-19 в Волгоградской области.

В лидерах по-прежнему Волгоград. Там заболели 60 человек – больше половины от общего числа ковидных больных. На втором месте оказался Городищенский район с 10 зараженными. Так же много заболели в Котельниково – сразу 8 человек за сутки, в Среднеахтубинском районе – пять человек. В Михайловском районе три зараженных, В Иловлинском, Котовском, Суровикинском, Урюпинском районах по два новых пациента. В Калачевском, Клетском, Нехаевском, Николаевском и Серафимовическом районе прибавилось по одному заболевшему коронавирусом.

На этот раз привезенных случаев нет. 24 зараженных нашли после проверки контактов уже заболевших. Еще 84 случая выявили после обращения волгоградцев за медпомощью к врачам. У всех была высокая температура, кашель.

НА этот раз основная часть заболевших – это люди от 50 до 64 лет, 36 человек заразились в возрасте от 30 до 49 лет, 8 человек от 18 до 29 лет, 19 человек – старше 65 лет. Среди детей также выявили коронавирус. Двое детсадовцев до 6 лет и пять школьников до 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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