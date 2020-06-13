2020-06-13T13:22:50+03:00
Происшествия

На волгоградку оформили кредит после разговора с банковскими мошенниками

Аферисты обманули жителей Волгоградской области почти на полмиллиона рублей
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавшие обратились в полицию.Пострадавшие обратились в полицию.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Коронавирус поменял многое в жизни волгоградцев. К сожалению, мошенникам эпидемия ни по чем. Они как обманывали доверчивых людей, так и продолжают зарабатывать на них деньги. Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области, за сутки аферисты прикарманили 484 тысячу рублей.

58-летнему волгоградцу позвонил на телефон мужчина. Он представился сотрудникам банка и сообщил, что карте клиента идут сомнительные операции. Чтобы избежать потери денег нужно перевести их на безопасный счет. Правда, как оказалось, счет принадлежал мошенников – деньги мужчина потерял.

31-летний горожанин доверчиво сообщил о номере карты и код СVV2. Через пять минут с нее сняли все деньги – 23 тысячи рублей.

Бабушка из Камышина не только лишилась личных сбережений на 172 тысячи рублей. На нее также оформили онлайн кредит на 121 тысячу, сумму сразу же сняли мошенники.

Полиция еще раз предупреждает: не доверяйте подобным звонкам. У настоящих сотрудников банка в базе есть все необходимые данные. Они не будут звонить вам для того, чтобы их узнать или уточнить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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