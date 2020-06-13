От коронавируса в Волгограде умерли двое мужчин моложе 60 лет

13 Июнь 2020 2020-06-13T12:16:33+03:00

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К несчастью, коронавирус продолжает убивать волгоградцев. Не щадит никого, даже молодых. В Волгоградской области подтвердился коронавирус еще у двух мужчин, которые умерли ранее. Потребовалось несколько дней и несколько экспертиз, чтобы установить – смерть наступила от осложнений, вызванных Covid-19. Оба мужчины моложе 60 лет, оба жители районов области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе Волгоградской области, одному из погибших всего 51 год. Мужчина жил в Николаевском районе, где уже давно весьма сложная эпидемиологическая обстановка и много заболевших коронавирусом (на 12 июня было 272 заболевших). Мужчина был молод и здоров. Ошибкой стало позднее обращение к врачам – спустя неделю от первых симптомов. В больницу мужчина поступил с двусторонней пневмонией.

Еще один умерший из Котельниково. Мужчине 57 лет. У него так же была двусторонняя пневмония, вызванная заражением коронавирусом. Побороть вирус еще довольно молодому мужчине помешали сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

По данным на 13 июня, в Волгоградской области уже по 27-ми умершим пришло подтверждение - они скончались, заразившись коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU