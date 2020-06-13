2020-06-13T12:16:33+03:00
Коронавирус Covid-19

От коронавируса в Волгограде умерли двое мужчин моложе 60 лет

Оба проживали в районах области
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
2803 волгоградца, зараженных коронавирусом, сейчас продолжают лечение в больницах продолжают лечение2803 волгоградца, зараженных коронавирусом, сейчас продолжают лечение в больницах продолжают лечениеФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:

К несчастью, коронавирус продолжает убивать волгоградцев. Не щадит никого, даже молодых. В Волгоградской области подтвердился коронавирус еще у двух мужчин, которые умерли ранее. Потребовалось несколько дней и несколько экспертиз, чтобы установить – смерть наступила от осложнений, вызванных Covid-19. Оба мужчины моложе 60 лет, оба жители районов области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе Волгоградской области, одному из погибших всего 51 год. Мужчина жил в Николаевском районе, где уже давно весьма сложная эпидемиологическая обстановка и много заболевших коронавирусом (на 12 июня было 272 заболевших). Мужчина был молод и здоров. Ошибкой стало позднее обращение к врачам – спустя неделю от первых симптомов. В больницу мужчина поступил с двусторонней пневмонией.

Еще один умерший из Котельниково. Мужчине 57 лет. У него так же была двусторонняя пневмония, вызванная заражением коронавирусом. Побороть вирус еще довольно молодому мужчине помешали сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.

По данным на 13 июня, в Волгоградской области уже по 27-ми умершим пришло подтверждение - они скончались, заразившись коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От коронавируса в Волгограде умерли двое мужчин моложе 60 лет
В Волгоградской области еще 109 заболевших и две смерти от коронавируса
Водолазы нашли тело 8-летнего мальчика, который 5 дней назад утонул в Волге
В День России в Волгограде поймали 30 пьяных за рулем
На набережной Волгограда 10-летняя велосипедистка попала под колеса «Лады»
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 13 июня: заразу продолжают везти из Москвы
В Волгограде ушел из жизни экс-депутат Николай Курбатов
Сквер у собора Александра Невского доделают ко дню города
Самой молодой нацией в Волгоградской области стали чеченцы
В Волгограде День России отметили с гимном и флагом
Волгоградская область закупила 20 тысяч доз вакцины от бешенства
281 волгоградца опротоколили патрули накануне праздников
Коронавирус в Волгоградской области: еще 114 заболевших
На Культбазу пустили больше теплоходов
Волгоградец из мести спалил машину любовника экс-жены
В Волжском водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 12 июня: в городе собираются разрешить маршрутки
В Волгограде дежурные группы откроют только для детей бюджетников и казаков
Мацуев, Хабенский и Петров выступят на концерте Победы на Мамаевом кургане
12 июня танцующий мост подсветят в цветах триколора
Пойму Царицы в Волгограде заселили кибермонстрами и приглашают на охоту
На севере и юге Волгограда на день отключат газ