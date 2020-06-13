2020-06-13T11:32:47+03:00
Общество

В Волгоградской области еще 109 заболевших и две смерти от коронавируса

Уже 27 человек в регионе умерли от COVID-19
Екатерина СИМОХИНА
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Еще 109 человек получили положительный результат теста на ковид.Еще 109 человек получили положительный результат теста на ковид.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Еще 109 человек в Волгоградской области за последние сутки получили положительный результат анализа на коронавирус. Прирост стабильный, уже несколько недель у нас прибавляется больше сотни заболевших ежедневно. То есть вирус в нашем регионе никуда не отступил. Попал регион и в статистику по летальным исходам. По данным ИЦК, в Волгоградской области подтвердились еще две смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Это довольно молодые мужчины, одному из них 51 год, другому 57 лет. Таким образом, на 13 июня в Волгоградской области уже 27 умерших от COVID-19.

Хотя цифры не радуют, у нас не самая плохая ситуация. По показателям ежедневного прироста наш регион на 18 месте. В соседней Воронежской области - 228 заболевших за сутки, в Ростовской - 162. Как сообщили "КП-Волгоград" в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом, 12 июня из волгоградских больниц выписали всего 7 человек. Возможно, это связано с праздничным днем.

Всего на 13 июня в регионе зарегистрировано 4569 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. По данным сайта стопкоронавирус.рф мы находимся на 1 этапе выхода из самоизоляции. У нас пока действуют строгие ограничения. Только на 3 этапе в городе смогут открыться все торговые центры, рестораны и гостиницы, но нам до этого этапа еще очень далеко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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