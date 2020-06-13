2020-06-13T10:39:14+03:00
Происшествия

Водолазы нашли тело 8-летнего мальчика, который 5 дней назад утонул в Волге

Его тело нашли на 5 сутки недалеко от места ЧП в Советском районе Волгограда
Екатерина СИМОХИНА
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В Волгограде пока не начался купальный сезон, поэтому на водоемах не дежурят спасатели.В Волгограде пока не начался купальный сезон, поэтому на водоемах не дежурят спасатели.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Сегодня уже пятые сутки со дня трагедии. Все эти дни в Волгограде не прекращались поиски тела 8-летнего мальчика, который утонул 9 июня в районе набережной Тулака в Волгограде. Каждый день водолазы искали ребенка, приходила к Волге и мать утонувшего ребенка. Только сегодня спасателям удалось найти тело школьника – недалеко от того места, где он утонул.

- Следственная группа уже на месте, подтвердили «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области. Напомним, 9 июня мальчик вместе с двоюродной сестренкой захотел искупаться и пошел на дикий пляж в районе набережной Тулака. Плавать мальчик не умел, но было так жарко, что он решил окунуться. Течение подхватило ребенка, спасать его кинулась 11-летняя сестра, но и сама начала тонуть. Подоспевшие на помощь прохожие смогли спасти только девочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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