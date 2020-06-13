В День России в Волгограде поймали 30 пьяных за рулем

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:34:01+03:00

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Сейчас последствия пьяного вождения обсуждает вся страна. После трагедии, виновником которой стал известный артист Михаил Ефремов, снова думают, как наказывать тех, кто после стакана бежит за руль. Ужас ситуации понимают все, кроме самих любителей выпить и покататься. Их меньше не стало даже после истории, когда жительница Михайловки убила в ДТП свою двухлетнюю дочь, сев за руль без прав и в нетрезвом виде. В праздничный день сотрудники ГИБДД по Волгоградской области устроили массовые рейды. И, конечно, поймали немало водителей, севших за руль состоянии опьянения. А кто-то попался даже не в первый раз.

К счастью, все 30 человек, которым предстоит ответить за свое пьяное вождение, не успели устроить ДТП и покалечить других людей. Сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей, которых уже лишали прав за пьянку за рулем, и они снова сели управлять машиной в нетрезвом виде. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, подразделения ГИБДД за время рейдов выявили 807 нарушений ПДД водителями.

ИСТОЧНИК KP.RU