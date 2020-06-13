2020-06-13T09:37:53+03:00
Происшествия

На набережной Волгограда 10-летняя велосипедистка попала под колеса «Лады»

Ребенок ехал по проезжей части и угодил в ДТП напротив ротонды
Екатерина СИМОХИНА
Поделиться:
ДТП произошло на нижней террасе набережной.ДТП произошло на нижней террасе набережной.Фото: Екатерина СИМОХИНА
Изменить размер текста:

Даже несмотря на полчища мошки в выходные на набережной Волгограда многолюдно – волгоградцы устали сидеть дома и все свободное время проводят в парках, катаясь на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах. Семья 10-летней девочки тоже решила прогуляться. Где были взрослые в момент аварии, ГУ МВД по Волгоградской области не сообщает. Но школьница выехала на проезжую часть и попала сначала под колеса «Лады Гранты», а потом в больницу.

Как сообщают официальные сводки, ребенок вопреки правилам дорожного движения ехал по краю оживленной дороги - по Центральной набережной. Примерно напротив ротонды девочка решила повернуть с края дороги налево, увидев пешеходный переход. 24-летнийй водитель «Лады» ехал в попутном направлении и даже не успел среагировать. Хоть и ударил по тормозам, но налетел на юную велосипедистку. Девочку с места аварии увезла «скорая» - у ребенка перелом плеча и травма головы.

Напомним, по правилам дорожного движения дети до 14 лет могут кататься на велосипеде только по тротуарам, велодорожкам и в пределах пешеходных зон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От коронавируса в Волгограде умерли двое мужчин моложе 60 лет
В Волгоградской области еще 109 заболевших и две смерти от коронавируса
Водолазы нашли тело 8-летнего мальчика, который 5 дней назад утонул в Волге
В День России в Волгограде поймали 30 пьяных за рулем
На набережной Волгограда 10-летняя велосипедистка попала под колеса «Лады»
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 13 июня: заразу продолжают везти из Москвы
В Волгограде ушел из жизни экс-депутат Николай Курбатов
Сквер у собора Александра Невского доделают ко дню города
Самой молодой нацией в Волгоградской области стали чеченцы
В Волгограде День России отметили с гимном и флагом
Волгоградская область закупила 20 тысяч доз вакцины от бешенства
281 волгоградца опротоколили патрули накануне праздников
Коронавирус в Волгоградской области: еще 114 заболевших
На Культбазу пустили больше теплоходов
Волгоградец из мести спалил машину любовника экс-жены
В Волжском водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 12 июня: в городе собираются разрешить маршрутки
В Волгограде дежурные группы откроют только для детей бюджетников и казаков
Мацуев, Хабенский и Петров выступят на концерте Победы на Мамаевом кургане
12 июня танцующий мост подсветят в цветах триколора
Пойму Царицы в Волгограде заселили кибермонстрами и приглашают на охоту
На севере и юге Волгограда на день отключат газ