На набережной Волгограда 10-летняя велосипедистка попала под колеса «Лады»

13 Июнь 2020 2020-06-13T09:37:53+03:00

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Даже несмотря на полчища мошки в выходные на набережной Волгограда многолюдно – волгоградцы устали сидеть дома и все свободное время проводят в парках, катаясь на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах. Семья 10-летней девочки тоже решила прогуляться. Где были взрослые в момент аварии, ГУ МВД по Волгоградской области не сообщает. Но школьница выехала на проезжую часть и попала сначала под колеса «Лады Гранты», а потом в больницу.

Как сообщают официальные сводки, ребенок вопреки правилам дорожного движения ехал по краю оживленной дороги - по Центральной набережной. Примерно напротив ротонды девочка решила повернуть с края дороги налево, увидев пешеходный переход. 24-летнийй водитель «Лады» ехал в попутном направлении и даже не успел среагировать. Хоть и ударил по тормозам, но налетел на юную велосипедистку. Девочку с места аварии увезла «скорая» - у ребенка перелом плеча и травма головы.

Напомним, по правилам дорожного движения дети до 14 лет могут кататься на велосипеде только по тротуарам, велодорожкам и в пределах пешеходных зон.

ИСТОЧНИК KP.RU