2020-06-12T23:25:04+03:00
Общество

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 13 июня: заразу продолжают везти из Москвы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Волгоградской области на 13 июня 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждый день в ковидные больницы поступает больше сотни человек.Каждый день в ковидные больницы поступает больше сотни человек.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Число заболевших коронавирусом в Волгограде и области стабильно прирастает каждый день. Плюс 114 зараженных за последние сутки. Всего же подтвердили диагноз уже у 4460 жителей региона. Выздоровел пока лишь каждый третий из них. Смертельных случаев официально 25, еще столько же ожидают подтверждения, что именно ковид привел к летальному исходу. Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгоградской области на 13 июня 2020.

В Волгограде число заболевших каждый день прирастает примерно на полсотни человек. Помимо города миллионника в лидерах по ковидным пациентам Урюпинский, Николаевский районы и Волжский. Причем последний буквально через пару дней вырвется на второе место, обойдя районы, где уже локализовали очаги заражения. В последние дни стремительно прирастают заразой Камышин и Среднеахтубинский район.

Среди заразившихся много людей в возрасте, почти каждый второй старше пятидесяти лет. Дети и молодежь болеют коронавирусом меньше всего.А из Москвы продолжают завозить к нам заразу. Накануне таких среди заболевших было трое.

Тем временем карантинные ограничения потихоньку снимают. Дачников и отдыхающих в обычном летнем режиме начали возить теплоходы на Сарпинский и Культбазу. А вот протоколов и штрафов, несмотря на отмененную обязанность носить перчатки, меньше не стало. Наоборот.

Тем временем санитарные врачи разъяснили, что маски и перчатки, которые волгоградцы надевают в магазин или во время поездки в автобусе не сильно опасны и поэтому не требуют особой мусорки и утилизации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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