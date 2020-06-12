2020-06-12T23:34:29+03:00
Общество

В Волгограде ушел из жизни экс-депутат Николай Курбатов

Николай Васильевич скончался на 74-м году жизни от тяжелой болезни
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Николаю Курбатову было 73 года. Фото: соцсетиНиколаю Курбатову было 73 года. Фото: соцсети
Изменить размер текста:

В Волгограде ушел из жизни депутат Волгоградской областной думы третьего и четвертого созывов Николай Курбатов. Он скончался 11 июня в больнице после продолжительной болезни. Похоронят Николая Васильевича в воскресенье, 14 июня 2020 года. Прощание состоится в 10 утра в ритуальном комплексе «Память» на улице Землячки, 74.

- Николай Васильевич проявил себя мудрым руководителем, пользовался заслуженным уважением коллег, - отмечают в областной думе. - Его всегда отличали высокий профессионализм, неравнодушное и ответственное отношение к работе и к людям.

Николай Курбатов более 35 лет проработал на заводе тракторных деталей и нормалей. Сделал карьеру, поднявшись от слесаря-инструментальщика до начальника отдела кадров. В советское время был депутатом Центрального райсовета Волгограда, секретарем центрального райкома КПСС, членом обкома. Дважды избирался в областную думу в новое время. Среди его наград ордена Дружбы народов и Трудовой Славы III степени.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Николая Васильевича.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде ушел из жизни экс-депутат Николай Курбатов
Сквер у собора Александра Невского доделают ко дню города
Самой молодой нацией в Волгоградской области стали чеченцы
В Волгограде День России отметили с гимном и флагом
Волгоградская область закупила 20 тысяч доз вакцины от бешенства
281 волгоградца опротоколили патрули накануне праздников
Коронавирус в Волгоградской области: еще 114 заболевших
На Культбазу пустили больше теплоходов
Волгоградец из мести спалил машину любовника экс-жены
В Волжском водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 12 июня: в городе собираются разрешить маршрутки
В Волгограде дежурные группы откроют только для детей бюджетников и казаков
Мацуев, Хабенский и Петров выступят на концерте Победы на Мамаевом кургане
12 июня танцующий мост подсветят в цветах триколора
Пойму Царицы в Волгограде заселили кибермонстрами и приглашают на охоту
На севере и юге Волгограда на день отключат газ