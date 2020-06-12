В Волгограде ушел из жизни экс-депутат Николай Курбатов

12 Июнь 2020 2020-06-12T23:34:29+03:00

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В Волгограде ушел из жизни депутат Волгоградской областной думы третьего и четвертого созывов Николай Курбатов. Он скончался 11 июня в больнице после продолжительной болезни. Похоронят Николая Васильевича в воскресенье, 14 июня 2020 года. Прощание состоится в 10 утра в ритуальном комплексе «Память» на улице Землячки, 74.

- Николай Васильевич проявил себя мудрым руководителем, пользовался заслуженным уважением коллег, - отмечают в областной думе. - Его всегда отличали высокий профессионализм, неравнодушное и ответственное отношение к работе и к людям.

Николай Курбатов более 35 лет проработал на заводе тракторных деталей и нормалей. Сделал карьеру, поднявшись от слесаря-инструментальщика до начальника отдела кадров. В советское время был депутатом Центрального райсовета Волгограда, секретарем центрального райкома КПСС, членом обкома. Дважды избирался в областную думу в новое время. Среди его наград ордена Дружбы народов и Трудовой Славы III степени.

«Комсомольская правда» выражает искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Николая Васильевича.

ИСТОЧНИК KP.RU