Сквер у собора Александра Невского доделают ко дню города

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:59:22+03:00

Посмотреть, как идет строительство храма и благоустройство сквера в День России отправился губернатор Волгоградской области

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Несмотря на праздничные дни в Волгограде продолжается строительство собора Александра Невского, который должны полностью завершить и открыть в следующем году. Идут работы и вокруг храма, где теперь будет Александровский сквер. «Мы приложим дополнительные усилия, чтобы завершить основные ландшафтные работы ко Дню города», заявил губернатор Андрей Бочаров, который провел в День России выездное заседание на стройплощадке.

В сквере укладывают настилы и мостят дорожки. Фото: АВО

Вместо вырубленных деревьев вокруг строящегося собора появились дорожки, которые уже на 90% вымостили плиткой. Сейчас в сквере делают деревянные настилы, амфитеатр и чашу под будущий сухой фонтан, который протестируют уже через месяц – в июле. На зеленом газоне уже установили уличную библиотеку, перголы, завезли скамейки и шахматные столы, высадили молодые деревца и кустарники.

А внутри Александро-Невского собора завершают отделку и уже выполнили часть росписи. Каждый день здесь трудятся 15 художников. Наполовину готовы откосы окон, в северной апсиде уже завершена композиция «Воскресенье», в южной - «Рождество Христово». Вскоре художники начнут расписывать главный купол.

- Получается по-настоящему душевное и уникальное место. Это будет жемчужина России и всего юга страны, - отметил Андрей Бочаров, он же – глава попечительского совета.

В храме расписывают своды. Фото: АВО

ИСТОЧНИК KP.RU