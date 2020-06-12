2020-06-12T14:53:14+03:00
Общество

Самой молодой нацией в Волгоградской области стали чеченцы

А самые возрастные жители региона - белорусы и украинцы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Около 90% волгоградцев - русские.Около 90% волгоградцев - русские.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Ко Дню России в Волгоградской области посчитали состав ее многонационального населения. По данным последней переписи, 90% жителей региона – русские. Однако на территории области проживают 18 довольно многочисленных национальностей. Подавляющее большинство из них свободно говорят на русском языке. Более четырех процентов от общего числа волгограцев это казахи (1,8%), украинцы (1,4%) и армяне (1,1%). А самой молодой нацией у нас стали чеченцы, треть которых в Волгограде и области оказалась младше 16-ти лет. В их семьях рождается больше всего детей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате, молодыми можно назвать и волгоградских азербайджанцев – среди них каждый четвертый моложе шестнадцати, а среди казахов – каждый пятый. А вот белорусы и украинцы стали самыми «пожилыми» в регионе. Каждый второй среди них оказался в солидном возрасте. Большинство иностранцев, которые постоянно живут в регионе, приехали из стран СНГ. И менее одного процента населения имеют двойное гражданство.

Все это данные десятилетней давности. Как за это время изменился национальный состав жителей Волгоградской области, будет известно после Всероссийской переписи 2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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