2020-06-12T13:00:27+03:00
Общество

В Волгограде День России отметили с гимном и флагом

В Волжском устроили автопробег и спортивную акцию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Флаг России подняли на набережной Волгограда.Флаг России подняли на набережной Волгограда.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В честь дня России балконы домов Волгограда и Волжского украсили полотнища триколора. Подняли флаг страны и на флагшток на набережной Волгограда у бронекатера БК-13. В областном центре праздник прошел в онлайн режиме с конкурсами фото, концертами и викторинами. В полдень в День России жители области по традиции коронавирусного времени пели с балконов гимн. А во дворах в каждом районе Волгограда устроили концерты для местных жителей. Они тоже начинались с гимна, а потом артисты пели «А над речкой туман», «Моя Родина» и другие песни.

Поднимают флаг вот таким нехитрым способом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Поднимают флаг вот таким нехитрым способом.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как рассказали «КП-Волгоград» в администрации Волжского, во втором по величине городе области праздник в честь Дня России открыл автопробег. Также воспитанники спортшколы устроили забег «Флаги России» по улицам восьми округов.

Вокруг идет ремонт - делают новую набережную. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вокруг идет ремонт - делают новую набережную.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В девять вечера в цвета триколора расцветят танцующий мост через Волгу. А желающие проверить на знания символов страны в любое время могут пройти онлайн-викторину «Моя Родина – Россия» или посетить виртуальную выставку «Моя Россия». Многие волгоградцы все же предпочли в праздничные выходные отправиться на дачу или отдохнуть на природе, из-за коронавируса все массовые мероприятия отменены с марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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