2020-06-12T12:01:01+03:00
Общество

Волгоградская область закупила 20 тысяч доз вакцины от бешенства

Только в этом году собаки и кошки покусали 2360 жителей региона
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Каждому укушенному вакцину вводят семь раз.Каждому укушенному вакцину вводят семь раз.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Каждый год около семи тысяч волгоградцев приходят к врачам после укусов собак, кошек и прочих животных, как домашних, так и диких. Только с начала этого года покусанных уже 2360 человек. Как сообщили «КП-Волгоград» в облздраве, летальных случаев среди них нет, все получили необходимую помощь и вакцину от бешенства. В мае по травмпунктам и больницам распределили 5600 доз такой инактивированной вакцины. В июле в Волгоградскую область поступит еще более 20 тысяч доз препарата.

Закупили для вакцинирования покусанных волгоградцев от бешенства 20 900 ампул российского препарата КОКАВ. Это позволит создать необходимый резерв. Вводят вакцину каждому пострадавшему от укусов животных внутримышечно семь раз в течение года - на первый, третий, седьмой, а также 14-й, 30-й, 90-й день после происшествия, еще один укол - через год.

Медики напоминают, что к обращаться к врачу после укуса нужно даже если вы получили лишь небольшую царапину. А заболеть бешенством могут оказаться не только бродячие псы, но и домашние кошки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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