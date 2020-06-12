281 волгоградца опротоколили патрули накануне праздников

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:25:17+03:00

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Жара, душные и переполненные автобусы, постепенное снятие ограничений приносят новые плоды. Волгоградцы расслабились, и стали забывать писать уведомление при выходе на улицу. Дружно сняли и маски. Если всю прошлую неделю количество составленных на нарушителей режима самоизоляции и масочного режима протоколов шло вниз, то перед июньскими праздниками снова выросло. В четверг межведомственные патрули из полицейских и чиновников опротоколили сразу 281 жителя Волгоградской области.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, причины по которым волгоградцам выписывают протоколы все те же – отсутствие маски в автобусе, на остановке или в общественных местах. А также нарушение правил передвижения, которые теперь хоть и содержат целых 17 пунктов, все же действуют по 16 июня включительно. Грозят штрафы и работодателям, которые не позаботились о своих подчиненных. Размер наказания определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU