2020-06-12T11:29:35+03:00
Общество

Коронавирус в Волгоградской области: еще 114 заболевших

Общее число зараженных ковидом волгоградцев увеличилось до 4460 человек
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Более семи тысяч медиков работают с коронавирусом в Волгоградской области.Более семи тысяч медиков работают с коронавирусом в Волгоградской области.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Каждый в Волгоградской области регистрируют больше сотни новых заболевших коронавирусом. Цифры стабильные, но сама ситуация от стабильной далека. На 12 июня 2020 года в регионе подтвердили наличие COVID-19 еще у 114 человек. Общее количество зараженных коронавирусом в Волгограде и области достигло 4460 человек. Регион снова на пятнадцатом месте в стране по приросту ковидных пациентов. В целом же в России уже более 511 тысяч человек с таким диагнозом.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, перед праздничными выходными еще 105 излечившихся от коронавируса волгоградцев отправились домой. Всего с начала пандемии в регионе выздоровели 1732 человека. Это чуть больше 38% от всех зарегистрированных заболевших. По стране эта цифра куда больше, вылечены 269 тысяч ковидных больных – это более 52%.

Умерших от коронавируса волгоградцев по-прежнему 25. Но это только официально подтвержденные случаи. Еще столько же летальных случаев еще ожидают рассмотрения на экспертной комиссии. В целом по России на сегодня зафиксировано 6715 смертей.

В волгоградских больницах на сегодня более двух тысяч ковидных пациентов - 2103 взрослых и 63 ребенка. Состояние еще почти тысячи не критично, так что от коронавируса они лечатся дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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