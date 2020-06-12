2020-06-12T10:18:27+03:00
Общество

На Культбазу пустили больше теплоходов

Количество рейсов речных трамвайчиков в Волгограде увеличили в несколько раз [расписание теплоходов]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Кораблики будут ходить в несколько раз чаще.Кораблики будут ходить в несколько раз чаще.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Перед Днем России в Волгограде и области решили отменить введенные из-за угрозы коронавируса ограничения, касающиеся общественного транспорта. С задержкой в полтора месяца в областном центре все же пустили дачные автобусы, вернули на дороги и несколько маршруток. Повезут дачников как обычно на фазенды на острове Сарпинский и речные трамвайчики. С 12 июня 2020 года в Волгограде кораблики на Культбазу, Сарпинский и другие пристани ходят в несколько раз чаще, по обычному летнему расписанию.

В расписании корабликов из речпорта Волгограда с 12 по 14 июня по семь – девять рейсов в день на Культбазу, до этого в выходные было максимум пять. На направлении Руднева – Сарпинский в выходные июня будет десять рейсов в день, в будни восемь. Расширили до пяти рейсов в день и график движения речных трамвайчиков Красноармейск – Вязовая грива.

Расписание теплоходов в Волгограде.

Расписание теплоходов в Волгограде.

Расписание теплоходов в Волгограде.

Расписание теплоходов в Волгограде.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пассажирском порту Волгограда, по распоряжению департамента городского хозяйства с 12 июня внутригородские маршруты водного транспорта работают по летним расписаниям согласно действующих контрактов. Однако маски, дистанция и прочие меры эпидбезопасности остаются обязательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде День России отметили с гимном и флагом
Волгоградская область закупила 20 тысяч доз вакцины от бешенства
281 волгоградца опротоколили патрули накануне праздников
Коронавирус в Волгоградской области: еще 114 заболевших
На Культбазу пустили больше теплоходов
Волгоградец из мести спалил машину любовника экс-жены
В Волжском водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 12 июня: в городе собираются разрешить маршрутки
В Волгограде дежурные группы откроют только для детей бюджетников и казаков
Мацуев, Хабенский и Петров выступят на концерте Победы на Мамаевом кургане
12 июня танцующий мост подсветят в цветах триколора
Пойму Царицы в Волгограде заселили кибермонстрами и приглашают на охоту
На севере и юге Волгограда на день отключат газ