На Культбазу пустили больше теплоходов

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:18:27+03:00

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Перед Днем России в Волгограде и области решили отменить введенные из-за угрозы коронавируса ограничения, касающиеся общественного транспорта. С задержкой в полтора месяца в областном центре все же пустили дачные автобусы, вернули на дороги и несколько маршруток. Повезут дачников как обычно на фазенды на острове Сарпинский и речные трамвайчики. С 12 июня 2020 года в Волгограде кораблики на Культбазу, Сарпинский и другие пристани ходят в несколько раз чаще, по обычному летнему расписанию.

В расписании корабликов из речпорта Волгограда с 12 по 14 июня по семь – девять рейсов в день на Культбазу, до этого в выходные было максимум пять. На направлении Руднева – Сарпинский в выходные июня будет десять рейсов в день, в будни восемь. Расширили до пяти рейсов в день и график движения речных трамвайчиков Красноармейск – Вязовая грива.

Расписание теплоходов в Волгограде.

Расписание теплоходов в Волгограде.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пассажирском порту Волгограда, по распоряжению департамента городского хозяйства с 12 июня внутригородские маршруты водного транспорта работают по летним расписаниям согласно действующих контрактов. Однако маски, дистанция и прочие меры эпидбезопасности остаются обязательными.

ИСТОЧНИК KP.RU