Волгоградец из мести спалил машину любовника экс-жены

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:24:21+03:00

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В ночь на 7 июня во дворе частного дома в одном из поселков Среднеахтубинского района Волгоградской области полыхал синим пламенем старенький «Опель Вектра». Утром его хозяин отправился в полицию с заявлением, что его машину подожгли. Вскоре отыскался и поджигатель. Им оказался бывший супруг сожительницы автовладельца. Иномарку соперника он спалил из мести.

26-летнего поджигателя задержали. Он не стал отпираться и во всем сознался. По его словам, после развода его бывшая жена сошлась с 35-летним мужчиной. Экс-супруг предпринял множество попыток восстановить отношения. Но женщина возвращаться к нему отказалась. Так что поджог иномарки был местью сопернику.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, сумма ущерба автовладельцу составила 85 тысяч рублей. На поджигателя завели уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU