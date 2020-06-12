В Волжском водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:00:00+03:00

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Две аварии с участием пешеходов произошли на дорогах Волгоградской области за минувшие сутки. Днем в четверг пешеход попал под колеса «Мазда 6» на парковке, расположенной на улице Советской в городе Волжском. Пострадавший от иномарки 45-летний мужчина сам обратился к врачам - водитель предпочел скрыться с места ДТП. Но уже вскоре местонахождение 54-летнего автомобилиста установили сотрудники волжского отдела ГИБДД.

Еще одно «пешеходное» ДТП утром в предпраздничный четверг случилось на спуске к вещевому рынку в Тракторозаводском районе Волгограда. 57-летний водитель за рулем «Ниссан Террано» наехал на 39-летнюю женщину напротив дома №15 по улице Ополченской. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, волгоградка шла через дорогу по пешеходному переходу. Женщина получила различные травмы, сейчас она в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU