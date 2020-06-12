2020-06-11T23:02:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 12 июня: в городе собираются разрешить маршрутки

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 12 июня 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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в Волгоградской области уже 25 жителей умерли от коронавируса.в Волгоградской области уже 25 жителей умерли от коронавируса.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Волгоградской области обстановка оценивается как средней тяжести с тенденцией к стабилизации. Так заявил представитель облздрава. За сутки заболели 108 человек. Опуститься ниже ста зараженных регион никак не может. Общее число заболевших достигло 4364 человек. Мы собрали последние данные об обстановке с COVID-19 в Волгоградской области на 12 июня 2020 года.

Зафиксировали еще один летальный исход от коронавируса. 51-летний волгоградец почувствовал себя плохо, когда возвращался на машине из Москвы. Его в срочном порядке госпитализировали. Но состояние продолжало ухудшаться, несмотря на все усилия медиков. К сожалению, у пациентов было несколько сопутствующих заболеваний. Волгоградец стал 25 в страшном списке погибших жителей Волгоградской области.

Больше всего заболевших как всегда в Волгограде. Так же большое количество с COVID-19 выявили в Камышине. Новых крупных вспышек в регионе пока не зафиксировано.

В такой ситуации губернатор распорядился решить вопрос с транспортом. Уже пустили дачные автобусы, а с понедельника разрешают работать и маршруткам. Но только не всем, а у кого будет официальная бумажка. Так что есть надежда, что волгоградцы уже с 15 июня смогут добираться до работы без толчеи.

Должен был решиться вопрос и с детскими садами. Родители надеялись отдать малышей в дежурные группы. Но оказалось, их создали для тех ребят, чьи родители оба трудятся в бюджетной сфере. Когда двери откроют для всех малышей.

Но пока режим самоизоляции не отменяют. Нарушителей продолжают штрафовать. За сутки составили 243 протокола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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