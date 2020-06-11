2020-06-11T18:32:05+03:00
Общество

В Волгограде дежурные группы откроют только для детей бюджетников и казаков

При условии, что оба родителя работают на государство
Екатерина МАЛИНИНАЮлия Данильченко
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Лишь малая часть детей попадет в дежурные группы.Лишь малая часть детей попадет в дежурные группы.
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17 июня многие родители ждали с нетерпением. Они надеялись, что наконец-то заработают детские сады. Пусть в варианте дежурных групп. Ведь Роспотребнадзор по Волгоградской области разрешил их работу при условии соблюдения всех противоэпидемиологических требований по коронавирусу. Некоторые мамы и папы уже отправили на предприятия запросы для подтверждения, что они трудятся в разрешенной к деятельности компании. Но как оказалось, в этом нет необходимости. Да, дежурные группы, скорее всего, откроют с 17 июня. Но только для тех, кто работает в бюджетной сфере: медиков, учителей, чиновников, полицейских, военных. Отнесли к льготной категории и казаков. Правда, необходимо, чтобы оба родителя трудились в перечисленных сферах.

- В среду наша воспитательница попросила откликнуться тех, кому очень нужен сад: мол, формируют дежурные группы, - рассказывает волгоградка Юлия Иванченко. - Но уже на следующий день пояснила, что поспешила. Группы в нашем саду не будет. Со всего Центрального района из 21 сада будут работать 4. И только для бюджетников и, почему-то, для представителей казачества. Я расстроена, потому что с маленьким ребенком работать дистанционно очень сложно. Работодатель просит уже выходить в офис, а я не могу.

Когда смогут отвести детей в сад не бюджетники и не казаки – неизвестно. Правда, многих родителей уже просят скинуться на специальные бесконтактные градусники в группы. Требование Роспотребнадзора. Обычные даже электронные термометры ведомство при проверке признало неподходящими. Стоит это «оборудование» порядка шести тысяч рублей. Немалая сумма, учитывая, что полноценно работать многие родители не могут как раз, потому что дети дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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