12 июня танцующий мост подсветят в цветах триколора

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:00:15+03:00

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В День России традицией последних лет в Волгограде стал проход с огромным полотнищем российского триколора. Но праздник 12 июня 2020 года будет необычным. Хотя полотнища флагов в разных уголках области в этот день тоже развернут. Волгоградцам хоть и разрешили гулять, но все же режим самоизоляции еще действует и массовые мероприятия под запретом. Поэтому часть праздничных мероприятий пройдет в режиме онлайн, а зрелищной частью станет акция «Флаги России». Танцующий мост через Волгу подсветят в цвета триколора. Наблюдать действо, соблюдая социальную дистанцию, можно будет, как только стемнеет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ОНФ, специально ко Дню России в компании «Волгоградоблэлектро» обновили программу подсветки мостового в цвета триколора. Обычно мост через Волгу переливается в другом цветовом диапазоне. Начнется акция в девять часов вечера 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU