2020-06-11T17:00:15+03:00
Общество

12 июня танцующий мост подсветят в цветах триколора

В Волгограде в День России пройдет акция «Флаги России»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Мост через Волгу засветится в цветах триколора.Мост через Волгу засветится в цветах триколора.Фото: Александр КУЛИКОВ
Изменить размер текста:

В День России традицией последних лет в Волгограде стал проход с огромным полотнищем российского триколора. Но праздник 12 июня 2020 года будет необычным. Хотя полотнища флагов в разных уголках области в этот день тоже развернут. Волгоградцам хоть и разрешили гулять, но все же режим самоизоляции еще действует и массовые мероприятия под запретом. Поэтому часть праздничных мероприятий пройдет в режиме онлайн, а зрелищной частью станет акция «Флаги России». Танцующий мост через Волгу подсветят в цвета триколора. Наблюдать действо, соблюдая социальную дистанцию, можно будет, как только стемнеет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ОНФ, специально ко Дню России в компании «Волгоградоблэлектро» обновили программу подсветки мостового в цвета триколора. Обычно мост через Волгу переливается в другом цветовом диапазоне. Начнется акция в девять часов вечера 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде дежурные группы откроют только для детей бюджетников и казаков
Мацуев, Хабенский и Петров выступят на концерте Победы на Мамаевом кургане
12 июня танцующий мост подсветят в цветах триколора
Пойму Царицы в Волгограде заселили кибермонстрами и приглашают на охоту
На севере и юге Волгограда на день отключат газ
Два района Волгограда оставят без света 15 июня
ГИББД вышла в рейды на дороги Волгограда
В Волгограде умерших от коронавируса хоронят на особых условиях
МЧС предупредило волгоградцев о 42-градусной жаре
Волгоградец случайно утопил в реке 7-летнюю дочь приятелей
В Волгограде восстанавливают фонтан у ДК ТЗР
«Жара – не повод расслабляться»: в облздраве просят волгоградцев не снимать маски
В Волгограде переливанием ковидной плазмы спасли беременную
В Волгограде хлебозаводу запретили поднимать в июне цены
Волгоградку, чей младенец насмерть замерз в снегу, отправили за решетку
От коронавируса умер 51-летний волгоградец
Строительство новой дороги к «Акварели» в Волгограде попало на видео
В Волгоградской области от коронавируса умерли 25 человек
Поезда из Волгограда в Крым пойдут со 2 июля
На парад Победы 24 июня в Волгограде потратят более 1 миллиона рублей
Губернатор поручил вернуть все маршрутки и дачные автобусы в Волгограде и области
Еще на 243 волгоградца составили протоколы за маски и справки
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 июня: в Калачевской больнице из-за COVID-19 закрыли отделение
У умершего в Волжском волгоградского депутата подозревали коронавирус
Пять районов Волгограда останутся без света 11 июня