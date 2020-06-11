Пойму Царицы в Волгограде заселили кибермонстрами и приглашают на охоту
Пока волгоградцы сидели в изоляции из-за коронавируса, сотрудники парка «Раздолье», который раскинулся в пойме Царицы, подготовили необычный сюрприз. Они превратили территорию парка в киберзону - с кибермонстрами, кристаллами и «стрелялками». Это не шутка и не фантастика, это уже наша реальность.
- Волгоградцам будет доступен Cyber Virtual Race - парковый квест с технологиями дополненной реальности, - поясняют авторы проекта.
Объясним еще доступнее: теперь в этом парке можно будет поиграть в виртуальный квест. Участники станут «сталкерами», а их смартфоны - «визорами», через которые они будут видеть различных киберживотных, появляющихся прямо среди реальных объектов. Здесь будут и гигантский муравей и паук, верблюд, волк и другие. Одни – хорошие, которые будут помогать вам собирать кристаллы, другие – злые монстры, который нужно оглушить (не убить). За каждое выполненное задание участник получает баллы. А чтобы киберохотник не сталкивался с опасными врагами в одиночку, ему будет помогать и подсказывать виртуальный ассистент Лейла.
- В конечном результате каждого участника учитывается и скорость прохождения квеста, и количество собранных кристаллов, и точность выстрелов… Участвовать Cyber Virtual Race можно как индивидуально, так и в турнирных квестах, - раскрывают подробности в парке «Раздолье».
Кстати, это будет первый такой парк в Волгограде, да и в принципе в России.
В общем, ждем открытия и будем пробовать. Говорят, это безопасно и очень увлекательно.
В Волгограде пойму Царицы превратили в виртуальную зону с кибермонстрами.
ИСТОЧНИК KP.RU