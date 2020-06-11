2020-06-11T16:44:53+03:00
Общество

Пойму Царицы в Волгограде заселили кибермонстрами и приглашают на охоту

Волгоградцы смогут стать сталкерами и поиграть в виртуальный квест
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В виртуальном пространстве парка "Раздолье" теперь можно будет встретить гигантского паука или муравья, а также других киберживотных.В виртуальном пространстве парка "Раздолье" теперь можно будет встретить гигантского паука или муравья, а также других киберживотных.
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Пока волгоградцы сидели в изоляции из-за коронавируса, сотрудники парка «Раздолье», который раскинулся в пойме Царицы, подготовили необычный сюрприз. Они превратили территорию парка в киберзону - с кибермонстрами, кристаллами и «стрелялками». Это не шутка и не фантастика, это уже наша реальность.

- Волгоградцам будет доступен Cyber Virtual Race - парковый квест с технологиями дополненной реальности, - поясняют авторы проекта.

Объясним еще доступнее: теперь в этом парке можно будет поиграть в виртуальный квест. Участники станут «сталкерами», а их смартфоны - «визорами», через которые они будут видеть различных киберживотных, появляющихся прямо среди реальных объектов. Здесь будут и гигантский муравей и паук, верблюд, волк и другие. Одни – хорошие, которые будут помогать вам собирать кристаллы, другие – злые монстры, который нужно оглушить (не убить). За каждое выполненное задание участник получает баллы. А чтобы киберохотник не сталкивался с опасными врагами в одиночку, ему будет помогать и подсказывать виртуальный ассистент Лейла.

- В конечном результате каждого участника учитывается и скорость прохождения квеста, и количество собранных кристаллов, и точность выстрелов… Участвовать Cyber Virtual Race можно как индивидуально, так и в турнирных квестах, - раскрывают подробности в парке «Раздолье».

Кстати, это будет первый такой парк в Волгограде, да и в принципе в России.

В общем, ждем открытия и будем пробовать. Говорят, это безопасно и очень увлекательно.

В Волгограде пойму Царицы превратили в виртуальную зону с кибермонстрами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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