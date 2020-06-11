На севере и юге Волгограда на день отключат газ

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:14:39+03:00

Газовую колонку и плиту во время отключения лучше не включать. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Газовики запланировали ремонт объектов газоснабжения и газораспределения в конце июня уже в трех районах Волгограда. Из-за этого 23 июня без голубого топлива останутся жители Краснооктябрьского района. А 25 июня 2020 года отключения газа ожидают жилые кварталы Красноармейского и Тракторозаводского районов. Не будет возможности воспользоваться газовой плитой и колонкой у волгоградцев в течение восьми – четырнадцати часов.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», приостановят поставку газа в Красноармейском районе 25 июня с 9 до 17 часов в домах №22-28, 32, 34 и 36 на бульваре Энгельса, проспекте Героев Сталинграда, 52, 54, 56, 60, 62; а также на улицах: Петропавловской, 87 - 91; Доценко, 35 - 43, 68, 68а, 74 - 80; Гражданской, 26, 28, 34, 52,56, 58,62; Пролетарской, 47 – 55; и в переулке Обводном, 2.

В северном Тракторозаводском районе Волгограда отключения газа 25 июня продлятся с 6 утра до 8 вечера. Затронут они дома на пяти улицах по адресам: Героев Шипки, 1 - 9, 17, 21 - 31; Островской, 30 и 32; Бардина, 1-5, 2а, 7-12, 14, 15 - 19, 28; Героев Тулы, 11 - 17; Колумба, 2 - 16, 5, 5а, 5б и 7.

ИСТОЧНИК KP.RU