Два района Волгограда оставят без света 15 июня

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:56:19+03:00

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Каждый день первого месяца лета в Волгограде все новые дома попадают под отключения электричества. В праздничные выходные энергетики ремонта не запланировали, продолжат работы с понедельника. Так что 15 июня 2020 года без света, с подтаявшими холодильниками и без подзарядки гаджетов останутся жители двух десятков улиц в двух районах Волгограда – Ворошиловском и Краснооктябрьском. Отключат электроэнергию на восемь часов – с 9 утра до 17 часов. Смотрите, кому сидеть без света 15 июня. Преимущественно это частный сектор, где уже не раз в этом году отключали электроэнергию.

Как сообщили «КП-Волгоград» в «Россети Юг – Волгоград», в Ворошиловском районе без света 15 июня будут сидеть жители домов на улицах Неждановой, 5 и 9; Верещагина, 1 – 10; Автозаводской, 7; Макаренко, 3 – 15; а также Карело-Финской, 2 – 15.

В Краснооктябрьском районе отключения электричества 15 июня пройдут в три этапа. Всего на пару часов с 9 до 11 обесточат дома №24 на улице Вершинина и №33 на проспекте Металлургов. В остальных кварталах отключения будут более продолжительными – до пяти вечера. Не будет света на улицах Загорской, 13, 13а и 15, а также на проспекте Ленина, 179, 189, 193, 195, 195а.

До 17 часов 15 июня выключат подачу электричества в понедельник и в частном секторе Краснооктябрьского района. Энергетики обесточат дома на улицах: Ермакова, 2 - 12, 3 – 21; Кравченко, 1 - 15, 2-10; Былинной, 27-37; Араратской, 38-70, 41-65; Телефонной, 46-52; Городской, 16/1 - 20, 7 – 11; Летной, 27. Не будет света и в переулках: 3-й Былинный, 1-13, 2-12; 1-й Манежный, 7-15, 6-12; 4-й Летный, 23-39, 22-44; 4-й Манежный, 1-9, 2-18; 3-й Манежный, 3-17; 2-й Манежный 1-9, 2-4.

ИСТОЧНИК KP.RU