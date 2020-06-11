2020-06-11T14:31:34+03:00
Авто

ГИББД вышла в рейды на дороги Волгограда

С 11 по 14 июня гаишники будут ловить пьяных водителей и нарушителей ПДД
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Гаишники будут ловить пьяных за рулем.Гаишники будут ловить пьяных за рулем.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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В Волгоградской области растет число ДТП со смертельным исходом. Только с начала июня в регионе произошло 66 аварий, в результате которых 10 человек погибли и 81 получили ранения. При этом шесть ДПТ, которые унесли жизнь одного человека и девятерых покалечили, устроили пьяные водители. Поэтому гаишники в ближайшие дни устроят массовые проверки на дорогах. Рейды ГИБДД под кодовым названием «Безопасность на дороге» пройдут в Волгограде и области с 11 по 14 июня 2020 года. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в июне на дорогах города и области произошло 26 ДТП со столкновением машин, 18 наездов на пешеходов, семь раз автомобили и мотоциклы опрокидывались, трижды наезжали на препятствия и дважды – на стоящие автомобили. Поэтому особое внимание в рейдах гаишники будут уделять выявлению пьяных за рулем и не имеющих водительских прав автомобилистов.

Также обратят внимание, пристегнуты ли водители и пассажиры, и находятся ли дети в специальных креслах. И, конечно, накажут нарушителей за выезд на встречку и неуважение к пешеходам. На помощь сотрудникам ГИБДД придут участковые, сотрудники ПДН, дружинники и казаки.

Водителей и пешеходов просят быть внимательнее на дорогах, а если вы знаете, что кто-то сел за руль пьяным, сразу звонить в дежурную часть по номерам (8442) 30-48-41 или 33-24-27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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