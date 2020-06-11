В Волгограде умерших от коронавируса хоронят на особых условиях

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:33:17+03:00

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В Волгоградской области к 11 июня уже 25 человек умерли от коронавируса. И это только те, у кого уже посмертно подтвержден диагноз COVID-19. Еще сколько же - примерно 20-25 человек – потенциальные жертвы «короны», их тела находятся в морге, а семьи и специалисты еще ждут окончательные результаты тестов.

Хоронят этих людей на особых условиях – в закрытых гробах и без церемонии прощания.

- В Волгограде тела всех умерших от коронавируса поступают в морг Тракторозаводского района (на улице Ополченской). Там же делают все патологоанатомические исследования, там же выдают тело для захоронения. Порядок в целом не отличается от обычного, за исключением того, что этих людей хоронят в закрытых гробах, и в таких случаях запрещена церемония прощания, - рассказывает заместитель руководителя волгоградского облздрава Николай Алимов.

Напомним, что от момента смерти от коронавируса до попадания в «летальную» статистику проходит почти месяц. Семьям приходится все это время ждать без права на захоронение.

ИСТОЧНИК KP.RU