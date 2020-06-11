2020-06-11T15:32:07+03:00
Общество

МЧС предупредило волгоградцев о 42-градусной жаре

В ближайшие дни - с 11 до 14 июня - в Волгоградской области прогнозируют плюс сорок и выше
Наталья ГЛАЗУНОВА
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До конца недели днем лучше не выходить вообще из дома. Можно и сгореть.До конца недели днем лучше не выходить вообще из дома. Можно и сгореть.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Если верить прогнозу синоптиков на ближайшие дни, то в Волгоградскую область уже пришло глобальное потепление, точнее глобальная жара. С 11 по 14 июня в регионе ожидают адское пекло: столбик термометра будет подниматься до +40….+42 градусов.

Кто там из волгоградцев просил тепла в мае? Теперь вы будете вспоминать майские дожди и грозы, как манну небесную. Потому что следующие четыре дня в Волгограде и области будет аномально жарко.

Уже сегодня, 11 июня, днем температура воздуха в Волгограде составит +36...+38º, а по области местами до +42 градусов.

12, 13 и 14 июня особо жарко будет в южных районах Волгоградской области – столбик термометра будет зашкаливать за отметку 40 градусов. Самый опасный период – с 12.00 до 18.00.

ГУ МЧС по региону уже выдало экстренное предупреждение о грядущей жаре. Спасатели обращаются к волгоградцам с просьбой соблюдать элементарные правила во время такого адского пекла:

исключите посещение лесов, не палите костры, не бросайте окурки и горящие спички, не используйте при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, следите за состоянием своих автомобилей, ну и конечно, за своим здоровьем.

В случае возгорания необходимо сообщить об этом по телефону «101»!

ВАЖНО!

Несколько правил, которые помогут вам пережить жару от регионального МЧС:

1. Постарайтесь в период с 12:00 до 16:00 не выходить на улицу и тем более не ходить по открытому солнцу;

2. Проветривайте помещения и по возможности дополнительно включайте вентиляторы или кондиционеры;

3. Работать непрерывно при температуре воздуха 35 ºС можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жаркой погоды не должна превышать 1,5-2 часов, если вы не используете специальную защитную одежду и 4-5 часов, если используете;

4. Надевайте легкую светлую одежду из натуральных тканей — они лучше пропускают воздух и отдают тепло тела. Обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки;

5. Пейте больше воды, морсов, компотов, чая, носите с собой в сумке бутылочку воды. Старайтесь меньше пить газированных и очень сладких напитков. Исключите алкоголь;

6. В еде предпочтение отдайте фруктам и овощам, которых сейчас на прилавках наших магазинов появилось с избытком. Тщательно вымойте их водой. Сократите потребление копченых, жареных, жирных и скоропортящихся продуктов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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