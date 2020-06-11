МЧС предупредило волгоградцев о 42-градусной жаре
Если верить прогнозу синоптиков на ближайшие дни, то в Волгоградскую область уже пришло глобальное потепление, точнее глобальная жара. С 11 по 14 июня в регионе ожидают адское пекло: столбик термометра будет подниматься до +40….+42 градусов.
Кто там из волгоградцев просил тепла в мае? Теперь вы будете вспоминать майские дожди и грозы, как манну небесную. Потому что следующие четыре дня в Волгограде и области будет аномально жарко.
Уже сегодня, 11 июня, днем температура воздуха в Волгограде составит +36...+38º, а по области местами до +42 градусов.
12, 13 и 14 июня особо жарко будет в южных районах Волгоградской области – столбик термометра будет зашкаливать за отметку 40 градусов. Самый опасный период – с 12.00 до 18.00.
ГУ МЧС по региону уже выдало экстренное предупреждение о грядущей жаре. Спасатели обращаются к волгоградцам с просьбой соблюдать элементарные правила во время такого адского пекла:
исключите посещение лесов, не палите костры, не бросайте окурки и горящие спички, не используйте при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов, следите за состоянием своих автомобилей, ну и конечно, за своим здоровьем.
В случае возгорания необходимо сообщить об этом по телефону «101»!
ВАЖНО!
Несколько правил, которые помогут вам пережить жару от регионального МЧС:
1. Постарайтесь в период с 12:00 до 16:00 не выходить на улицу и тем более не ходить по открытому солнцу;
2. Проветривайте помещения и по возможности дополнительно включайте вентиляторы или кондиционеры;
3. Работать непрерывно при температуре воздуха 35 ºС можно только 15-20 минут, дальше нужно обязательно отдохнуть не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность работы на открытом воздухе в условиях жаркой погоды не должна превышать 1,5-2 часов, если вы не используете специальную защитную одежду и 4-5 часов, если используете;
4. Надевайте легкую светлую одежду из натуральных тканей — они лучше пропускают воздух и отдают тепло тела. Обязательно надевайте головной убор и солнцезащитные очки;
5. Пейте больше воды, морсов, компотов, чая, носите с собой в сумке бутылочку воды. Старайтесь меньше пить газированных и очень сладких напитков. Исключите алкоголь;
6. В еде предпочтение отдайте фруктам и овощам, которых сейчас на прилавках наших магазинов появилось с избытком. Тщательно вымойте их водой. Сократите потребление копченых, жареных, жирных и скоропортящихся продуктов.
ИСТОЧНИК KP.RU