2020-06-11T13:19:43+03:00
Происшествия

Волгоградец случайно утопил в реке 7-летнюю дочь приятелей

На мужчину завели уголовное дело
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Мужчина заплыл с девочкой на середину реки и не удержал, ребенок ушел под воду.Мужчина заплыл с девочкой на середину реки и не удержал, ребенок ушел под воду.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Трагедия произошла на реке Хопер в Волгоградской области еще 7 июня. В тот день 27-летний мужчина – житель Нехаевского района решил сходить покупаться на речку. С собой прихватил и двух детей своих приятелей – 11-летнего мальчишку и его 7-летнюю сестру. Пока старший остался загорать на пляже, мужчина решил «прокатить» малышку на середину реки. Девочка схватилась за шею дяди и они поплыли. Но на середине реки ребенок не удержался и соскользнул. Быстрое течение тут же затянуло ее под воду. Волгоградец попытался отыскать ее в реке, но так и не нашел.

Но самое страшное, что выплыв на берег, он никому не сказал о трагедии и не позвал на помощь.

- Вместо того, чтобы сообщить о случившемся в полицию и спасательные службы, мужчина отправился домой. О случившемся родителям погибшей девочки рассказал старший мальчишка. Но было уже поздно. Только через два дня спасателям удалось найти тело утонувшего ребенка. На виновника трагедии следователи завели уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщают «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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