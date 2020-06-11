В Волгограде восстанавливают фонтан у ДК ТЗР

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:02:53+03:00

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Одним из общественных пространств, которые облагородят в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Волгограде, станет пешеходная зона перед ДК Тракторозаводского района. Там восстанавливают уже много лет не работающий фонтан. Сейчас подрядчик ведет новые инженерные коммуникации – на первом этапе рабочие уложат водоводы и установят насос и специальный фильтр для очистки воды в фонтане.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, также рабочие армируют трещины в старой чаше фонтана, поверх нее сделают новую. Так что фонтан теперь вместо метровой глубины будет наполнен водой всего на 40 сантиметров. Сделали это для безопасности волгоградцев, особенно юных, которые зачастую лезут купаться в фонтан.

Преобразится и площадь у дворца культуры. Здесь выложат все новой плиткой, высадят три сотни деревьев высотой до пяти метров и декоративных кустарников. Фишкой станет сквер искусств, где фонари сделают в виде музыкальных инструментов, а скамейки - в виде лир. Для детей будет новая площадка с аттракционами. А после благоустройство пойдет вниз по улице Дзержинского – до проспекта Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU