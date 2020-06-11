2020-06-11T12:48:30+03:00
Общество

«Жара – не повод расслабляться»: в облздраве просят волгоградцев не снимать маски

Пока знойная погода никак не повлияла на ситуацию с коронавирусом в Волгоградской области
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На улице маску можно снимать, а вот в общественных местах ее носить по-прежнему обязательно.На улице маску можно снимать, а вот в общественных местах ее носить по-прежнему обязательно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Волгограде столбик термометра в последние дни зашкаливает – днем плюс 35 градусов и выше. В городе и без масок дышать тяжело, а в масках порой просто невыносимо.

«Скажите, такая жара сможет убить коронавирус? Может людям уже можно не только перчатки снять, но и маски?» - с надеждой спрашивают журналисты у заместителя начальника волгоградского облздрава Николая Алимова.

- Пока мы не видим, чтобы жара как-то повлияла на ситуацию. В регионе сейчас обстановка оценивается, как средней тяжести с тенденцией к стабилизации. Возможно, еще мало времени прошло, ведь жара держится всего несколько дней. Но сейчас еще не время расслабляться. Вирус очень опасен и любой контакт с заболевшим ведет почти к неминуемому заражению. Поэтому ничего сложного нет, чтобы надеть маску, сходить в ней в магазин, потом сесть в автомобиль свой, снять ее и поехать дальше, - прокомментировал Алимов.

О том, как быть волгоградцам, у которых нет своего автомобиля, чиновник не уточнил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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