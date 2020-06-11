2020-06-11T12:30:19+03:00
Общество

В Волгограде переливанием ковидной плазмы спасли беременную

Всего на 11 июня такой способ лечения применили к шести жителям региона, заболевшим коронавирусом
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Сдали кровь уже 19 переболевших ковидом доноров.Сдали кровь уже 19 переболевших ковидом доноров.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Тяжелых больных с коронавирусом в Волгоградской области начали спасать при помощи переливания ковидной плазмы. По словам заместителя председателя регионального комитета здравоохранения Николая Алимова, на сегодня уже 19 переболевших COVID-19 человек стали донорами. Перелили плазму, выделенную из их крови, пока лишь шести пациентам. В том числе одной беременной женщине.

- У беременной волгоградки на этом фоне наблюдается положительная динамика. Улучшение состояния есть и у всех остальных пациентов, - рассказал на брифинге Николай Алимов.

На 11 июня в ковидных больницах Волгоградской области более двух тысяч пациентов. В тяжелом состоянии в реанимационных отделениях находятся 104 человека. Не могут самостоятельно дышать из-за поражения легких 29 из них. Этих пациентов подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

ИСТОЧНИК KP.RU

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