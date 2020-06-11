В Волгограде хлебозаводу запретили поднимать в июне цены

11 Июнь 2020 2020-06-11T12:05:11+03:00

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Волгоградские коммерсанты нередко наживаются на ажиотаже или праздниках, необоснованно поднимая цены на продукты. Но хлеб – товар первой необходимости и за его стоимостью тщательно следят. Поэтому, когда хлебозавод №5 Волгограда разослал в торговые сети извещения о том, что планирует поднять цену на свой хлеб и булочки на 10%, на предприятие тут же нагрянули с проверкой прокуратура и специалисты региональной антимонопольной службы.

- По результатам проверки установлено, что у ОАО «Хлебозавод № 5» (Волгоград) действительно есть обоснования для повышения цен на выпускаемую продукцию на 4,9%. Но никак не на 10%. По инициативе УФАС прокуратура Ворошиловского района выдала хлебокомбинату предостережение о недопустимости необоснованного повышения цен на производимую продукцию, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном УФАС.

Чуть ранее антимонопольщики направили предостережения о недопустимости поднимать цены на отгрузку зерна в интервенционный фонд ООО «Старополтавский элеватор» и ОАО «Суровикинский элеватор». Цены удержали пока на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU