2020-06-11T12:05:11+03:00
Общество

В Волгограде хлебозаводу запретили поднимать в июне цены

Предприятие планировало на 10% увеличить расценки на хлеб и булочки
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Пока цены на хлеб удержали. Надолго ли?Пока цены на хлеб удержали. Надолго ли?Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Волгоградские коммерсанты нередко наживаются на ажиотаже или праздниках, необоснованно поднимая цены на продукты. Но хлеб – товар первой необходимости и за его стоимостью тщательно следят. Поэтому, когда хлебозавод №5 Волгограда разослал в торговые сети извещения о том, что планирует поднять цену на свой хлеб и булочки на 10%, на предприятие тут же нагрянули с проверкой прокуратура и специалисты региональной антимонопольной службы.

- По результатам проверки установлено, что у ОАО «Хлебозавод № 5» (Волгоград) действительно есть обоснования для повышения цен на выпускаемую продукцию на 4,9%. Но никак не на 10%. По инициативе УФАС прокуратура Ворошиловского района выдала хлебокомбинату предостережение о недопустимости необоснованного повышения цен на производимую продукцию, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном УФАС.

Чуть ранее антимонопольщики направили предостережения о недопустимости поднимать цены на отгрузку зерна в интервенционный фонд ООО «Старополтавский элеватор» и ОАО «Суровикинский элеватор». Цены удержали пока на прежнем уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ГИББД вышла в рейды на дороги Волгограда
В Волгограде умерших от коронавируса хоронят на особых условиях
МЧС предупредило волгоградцев о 42-градусной жаре
Волгоградец случайно утопил в реке 7-летнюю дочь приятелей
В Волгограде восстанавливают фонтан у ДК ТЗР
«Жара – не повод расслабляться»: в облздраве просят волгоградцев не снимать маски
В Волгограде переливанием ковидной плазмы спасли беременную
В Волгограде хлебозаводу запретили поднимать в июне цены
Волгоградку, чей младенец насмерть замерз в снегу, отправили за решетку
От коронавируса умер 51-летний волгоградец
Строительство новой дороги к «Акварели» в Волгограде попало на видео
В Волгоградской области от коронавируса умерли 25 человек
Поезда из Волгограда в Крым пойдут со 2 июля
На парад Победы 24 июня в Волгограде потратят более 1 миллиона рублей
Губернатор поручил вернуть все маршрутки и дачные автобусы в Волгограде и области
Еще на 243 волгоградца составили протоколы за маски и справки
Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 июня: в Калачевской больнице из-за COVID-19 закрыли отделение
У умершего в Волжском волгоградского депутата подозревали коронавирус
Пять районов Волгограда останутся без света 11 июня