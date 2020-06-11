Волгоградку, чей младенец насмерть замерз в снегу, отправили за решетку

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:34:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд отправил за решетку 25-летнюю жительницу Суровикинского района Волгоградской области, у которой ребенок насмерть замерз, пока она пьяная спала в доме. Вердикт, к слову, не жесткий – ей дали всего 1 год колонии-поселения.

Напомним, эта шокирующая история произошла 7 декабря 2019-го. В тот день молодая многодетная мамаша устроила бурное застолье с двумя своими приятелями. Пока взрослые распивали спиртное, в соседней комнате находились трое малолетних детей осужденной - две дочери в возрасте 3 и 7 лет, а также 11-месячный сынишка. К вечеру мамаша напилась так, что заснула, забыв даже закрыть входную дверь. Не заметила она и того, как ее мальчик, который спал с ней на полу, проснулся и пополз к двери. Ребенок посреди ночи вышел на улицу и там замерз. Окоченевшее тело сынишки женщина обнаружила только утром, когда протрезвела.

- Суд признал ее виновной в причинении смерти по неосторожности, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU