2020-06-11T12:14:07+03:00
Общество

От коронавируса умер 51-летний волгоградец

Мужчина стал седьмой жертвой COVID-19 в Волгограде и 25-й в области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Врачи не смогли спасти мужчину.Врачи не смогли спасти мужчину.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Оперативный штаб сообщил подробности об очередной жертве коронавируса в Волгоградской области. 11 июня официально подтвердили и зарегистрировали смерть 51-летнего мужчины, проживавшего в Волгограде. Это уже седьмой летальный исход пациента с ковидом в областном центре и 25-й умерший от осложнений, вызванных коронавирусом, в Волгоградской области.

- Мужчина ехал в Волгоград на личном автомобиле из Москвы. В дороге почувствовал себя плохо и обратился за медицинской помощью. Прямо с трассы его забрали в больницу. Спустя несколько дней он умер в инфекционном госпитале, - рассказал историю скончавшегося пациента зампред облздрава Николай Алимов.

В ковидном госпитале волгоградцу поставили диагноз: коронавирус с пневмонией. Но и кроме того у мужчины имелись хронические заболевания сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Его состояние ухудшалось с каждым днем. Так что спасти пациента медики не смогли, как ни старались. Коронавирус запустил целый каскад осложнений.

Напомним, всего в Волгограде уже более полутора тысяч зараженных коронавирусом, в области - 4346 человек. Только за последние сутки прибавилось еще 108 подтвержденных диагнозов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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