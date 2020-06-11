Строительство новой дороги к «Акварели» в Волгограде попало на видео

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:04:36+03:00

Месяц назад эта дорога выглядела так, а сегодня подрядчик уже укладывает асфальт. Фото: Екатерина СИМОХИНА

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Еще год назад это была мечта волгоградцев, а сегодня она почти готова – дорога по улице Электролесовской к ТРЦ «Акварель» в Волгограде. Уже перенесли все коммуникации, сделали насыпь, ливневые стоки и заканчивают укладку асфальта. Что получилось у строителей, и как сегодня выглядит новая дорога, отчетливо представлено в видеоролике, который снял волгоградский видеоблогер, руководитель студии виртуальных технологий Борис Бушмин. Он показал весь масштаб, сняв дорогу с квадрокоптера – с высоты птичьего полета.

Полуторакилометровый участок дороги от улицы Автомобилистов до «Акварели» обещают сдать уже в октябре 2020-го. Впоследствии эту дорогу планируют продлить до Кировского района. Таким образом, она станет полноценным дублером Второй Продольной магистрали, которая сегодня едва справляется с потоком машин и в часы-пик на данном участке постоянные пробки.

Деньги на реализацию столь масштабного проекта выделяют из федерального бюджета. Общая его стоимость – 183 миллиона рублей.

Новую дорогу по улице Электролесовской в Волгограде сняли с высоты птичьего полета.Строительство рокадной дороги от улицы Электролесовской до ТРЦ "Акварель" в Волгограде. https://sphaira.ru

ИСТОЧНИК KP.RU