В Волгоградской области от коронавируса умерли 25 человек

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:10:15+03:00

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В Волгоградской области от вызванных коронавирусом осложнений умерли уже 25 человек. Еще один летальный случай подтвердили 11 июня 2020 года. Более двадцати скончавшихся в сводки не попали – процедура официального подтверждения занимает до полутора месяцев. За последние сутки в регионе зафиксировано еще 108 подтвержденных случаев ковида. Число заболевших коронавирусом в Волгограде и области на 11 июня выросло до 4346 человек.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, количество выписанных пациентов с коронавирусом после полного выздоровления увеличилось за прошедшие сутки на 76 человек. Всего таких волгоградцев 1627 – это чуть больше 37% от общего числа заразившихся на сегодня. По этому показателю Волгоградская область идет на последнем месте в ЮФО. Чуть лучше ситуация в Ростовской области, а в Краснодарском крае и Крыму статистика по выздоровлению в два и более раз лучше.

По данным оперштаба в ковидных больницах проходят лечение более 2,1 тысячи человек - 2067 взрослых и 68 детей, еще более пятисот волгоградцев лечатся от коронавируса дома. А вот число карантинщиков с каждым днем все меньше. На 11 июня их около полутора тысяч.

В целом по России зафиксировано более 502 тысяч заразившихся коронавирусом, более 260 тысяч из них выздоровели, 6532 человека умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU