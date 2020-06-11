Поезда из Волгограда в Крым пойдут со 2 июля

11 Июнь 2020 2020-06-11T10:33:10+03:00

Поезд будет ехать по маршруту Екатеринбург – Симферополь через Волгоград. Фото с сайта "ГСЭ".

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Постепенно жизнь возвращается на привычные рельсы после ограничений из-за коронавируса. Возобновляют работу автобусы, авиаперевозчики и поезда. А в конце июня все-таки запустят поезд, который напрямую соединит Волгоград и Симферополь в Крыму. С сегодняшнего дня – 11 июня – открывается продажа билетов на это направление.

Напомним, поезда «Таврия», на которых бы волгоградцы могли без пересадок доехать до столицы Крыма, должны были начать курсировать с 26 апреля. Но из-за коронавируса их отложили. И вот 30 июня первая «Таврия» все-таки пойдет из Волгограда в Крым. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», которая обслуживает крымское направление.

Напомним, речь идет о поезде № 141/142 Екатеринбург – Симферополь. Первый состав из Екатеринбурга отправится 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля. Поезд будет курсировать один раз в неделю и следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. В Волгограде он будет 2 июля (отправление в 14.43 по московскому времени).

В составе есть купейные и плацкартные вагоны. Цена на плацкарт - от 2400 рублей, купе - от 3800 рублей.

Приобрести билеты можно на официальном сайте компании «Гранд Сервис Экспресс» и с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты», а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

Отметим, что с конца мая билеты на курсирующие поезда продают за 90 суток до даты отправления.

ИСТОЧНИК KP.RU