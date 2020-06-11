На парад Победы 24 июня в Волгограде потратят более 1 миллиона рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:56:26+03:00

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Проведение в Волгограде парада Победы 24 июня обойдется нашему бюджету еще в 1 миллион рублей. Более 800 тысяч пойдет на оказание услуг по техническому обеспечению самого парада, еще 200 тысяч –на дневной фейерверк. Об этом «КП-Волгоград» узнал из лотов, которые представлены на сайте Госзакупок.

Почти 600 тысяч обойдется региональному бюджету трехуровневый сценический подиум, который установят на площади Павших Борцов. Еще 328 тысяч рублей пойдет на декорации в виде огромного баннера.

Будет и фейерверк, только дневной. На 20 батарею салютов «Триколор» потратят еще 200 тысяч рублей.

Все это должно быть готово к 16 июня – на эту дату запланирована генеральная репетиция парада в Волгограде.

Напомним, в этом году юбилейный парад, посвященный 75-летию Победы, не состоялся, как обычно 9 мая из-за коронавируса. Как только вирус пошел на спад президент РФ определил новую дату для его проведения -24 июня. Этот день в России объявлен выходным.

ИСТОЧНИК KP.RU