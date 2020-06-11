Губернатор поручил вернуть все маршрутки и дачные автобусы в Волгограде и области

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:48:02+03:00

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Утро 11 июня началось с хороших новостей – в Волгограде и области в полном объеме возобновят работу маршрутки. Заработают также пригородные и дачные маршруты. Но правда только при условии, что перевозчики будут строго соблюдать все меры безопасности и требования главного санитарного врача области. Такое поручение профильным органам исполнительной власти дал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании.

Так что уже в ближайшие дни весь привычный общественный транспорт заработает в полную силу. Кроме того, глава региона потребовал пересмотреть транспортную схему в Волгограде и области и проработать дополнительные маршруты. Будут ли это новые автобусы или троллейбусы, пока неизвестно. Срок на исполнение поручения - месяц.

- В целях повышения качества обслуживания жителей и гостей Волгоградской области общественным транспорта поручаю до 10 июля представить предложения по увеличению парка транспортных средств муниципальных транспортных предприятий Волгограда, - гласит поручение главы региона.

Напомним, что в Волгограде и области общественный транспорт из-за коронавируса практически приостановил работу еще в апреле. Но в последние недели ограничения постепенно снимают, заработали предприятия и организации. Большая часть волгоградцев уже вышла на работу, и сегодня пассажиропоток вырос практически до тех же объемов, как и до введения ограничений. Спецмаршруты уже не справляются с потоком людей. А в часы пик – утром и вечером – автобусы ездят битком. Чтобы снять напряжение и принято решение вернуть транспорт на линии.

ИСТОЧНИК KP.RU