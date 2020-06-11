Еще на 243 волгоградца составили протоколы за маски и справки

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:01:40+03:00

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В Москве приняли решение о снятии карантинных ограничений по коронавирусу. В Волгоградской области думают вернуть общественный транспорт, в том числе дачные автобусы и маршрутки. Ожидаются и другие послабления. Тем временем режим самоизоляции в регионе еще действует по 16 июня включительно. Обязательными остаются и маски. А межведомственные патрули продолжают шагать по улицам Волгограда, Волжского и районам области. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, только в среду патрули нашли на улицах 243 нарушителя правил перемещения и масочного режима. Они либо не надели маски в общественных местах или в автобусах, либо не захватили на прогулку уведомление и паспорт. Есть среди них и работодатели, которые не обеспечили безопасность своих сотрудников.

При этом на улицах несмотря на жару много людей, дети резвятся на все еще запрещенных игровых площадках, а в переполненных по утрам автобусах настолько жарко, что маска – последнее, о чем думают пассажиры.

ИСТОЧНИК KP.RU