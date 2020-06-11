2020-06-10T22:59:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Волгограде, последние новости на 11 июня: в Калачевской больнице из-за COVID-19 закрыли отделение

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области на 11 июня 2020 года, самые важные события
Екатерина МАЛИНИНА
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Тесты сделали всем контактировавшим с тяжелым пациентом.Тесты сделали всем контактировавшим с тяжелым пациентом.
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Коронавирус в Волгоградской области продолжает распространяться с большой скоростью. Кто надеялся на спад, глубоко разочарованы. По данным на 11 июня 2020 года в регионе заболели за сутки 116 человек. Область никак не может выйти из неблагополучной ситуации по COVID-19. Опасный диагноз поставили уже 4238 человек. К счастью, количество летальных исходов осталось прежним – 24. Правда, много смертей с неподтвержденным коронавирусом от последствий инфекции.

Больше всех зараженные в Волгограде Наш город бессменный лидер в этой сфере. На втором месте Среднеахтубинский район – 11 человек, на третьем – Михайловка с девятью заразившимися.

На карантин частично закрыли еще одну больницу. На этот раз в Калаче-на-Дону. Терапевтическом отделении проходил лечение местный житель, у которого была коронавирусная инфекция. Сейчас его отвезли в больницу в Волгоград, а саму «терапию» закрыли на карантин. У медиков и пациентов взяли тесты.

Выясняют причину смерти 54-летнего депутата Ленинской районной Думы. Мужчина почувствовал себя плохо, его госпитализировали в больницу имени Фишера в Волжском. 9 июня несмотря на все усилия медиков, мужчина умер от пневмонии.

Возможно, он принес заражение со своей работы.

По всей стране продолжают благодарить врачей. Сделали это и в Волгограде – присоединились к акции три юных художницы. Они сделали красивое граффити на бетонном заборе областной больницы. Главврач и все посетители довольны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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