2020-06-10T19:58:54+03:00
Коронавирус Covid-19

У умершего в Волжском волгоградского депутата подозревали коронавирус

Андрея Кожанова лечили от пневмонии в больнице имени Фишера
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчина еще неделю назад чувствовал себя хорошо.Мужчина еще неделю назад чувствовал себя хорошо.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Волжском в больнице имени Фишера умер 54-летний Андрей Кожанов, депутат Ленинской районной думы Волгоградской области от ЛДПР. Еще неделю назад мужчина был на работе, общался с коллегами. Он работал заместителем директора в психоневрологическом интернате в селе Заплавное. Но волгоградцу резко стало плохо, развилась пневмония. Его положили в больницу имени Фишера в Волжском с подозрением на коронавирус. Состояние только ухудшалось. Андрея Кожанова поместили на ИВЛ. Но спасти не удалось.

- 9 июня не стало Андрея Кожанова. Мы все скорбим. Подробностей не знаю. Знаю, что умер от последствий коронавируса. А вот где он заразился – пока неизвестно, - рассказа Алексей Логинов, руководитель регионального отделения ЛДПР в Волгоградской области

Возможно, это произошло в психинтернате, где трудился мужчина. Обычно, был ли коронавирус причиной смерти, специалисты говорят через месяц после гибели, когда придут результаты всех тестов. Скорее всего, так будет и в этом случае.

Известно, что в Ленинской районной Думе Андрей Кожанов проработал два срока.

Напомним, официально от коронавируса в Волгоградской области скончались 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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