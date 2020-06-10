Пять районов Волгограда останутся без света 11 июня

10 Июнь 2020 2020-06-10T16:54:51+03:00

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Каждый новый день июня несет волгоградцам очередные новости об отключениях. Ресурсоснабжающие организации загодя готовятся к зиме и проводят плановые ремонты. Так что периодически приходится жителям оставаться то без электричества, то без газа, то без горячей воды. В четверг, 11 июня 2020 года, снова ожидаются веерные отключения электричества в пяти районах Волгограда. Дзержинском и Тракторозаводском, Советском, Кировском и Красноармейском. Отключат свет с 9 утра до 17 часов, но где-то перерыв будет всего трехчасовым.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг – Волгоград», В Дзержинском районе 11 июня 2020 свет отключат с 9 до 16 часов в частнике на улицах: Лекарской, 1 - 37, 2 - 46а; Новосельской, 35 - 41, 38 – 48; Ползунова, 1 - 9а; Новорядской, 110; Хуторской, 11 и 12, а также Продольной, 70 – 72. В Советском до полудня в течение часа не будет электричества на улицах Бурденко, 13 и 14; и Песчанокопской, 14 и 16. Подольше, с 9 до 14 часов обесточат дома на ст. Ельшанка, 1-9, 12, 12а, 17а, 19; и на ст. Ельшанка 7-й км, 1.

Дольше всего продлятся отключения света 11 июня в Кировском районе Волгограда по адресам: Турбинная, 1-11а, 2-10; Быстрова, 1-11; Старополтавская, 3-37, 2а, 2-18, 9а, 15а, 35а; Изоляторная, 1-19, 22, 24. А также на восьми улицах частного сектора в Красноармейском: Лазоревая, 143 – 165; Луговая, 95 -123, 116-130; Минская, 150-152, 176-178; Союзная; 1-19, 2-16; Куйбышева; 3-19, 8; Пригородная, 3-9, 4-10; а также в переулке Пригородном, 3-5, 4-6 и тупике Пригородном, 3. Здесь свет уже отключали ранее.

И самые масштабные работы на электросетях запланированы 11 июня в Тракторозаводском районе. Затронут отключения света с 9 до 16 часов дома на проспекте Ленина, 197, 199 и 201; и улице Борьбы, 15, 17. Полдня до 14.00 обесточат и частный сектор а улицах: 62-й Армии, 1-55, 2-18, 1а-39а; Прокофьева; 1-55, 2-56, 1а-47а, 2а-40а; Дружбы Народов, 2-56, 49-91; Сенявина, 49-87, 50-88; Дежнева, 66-104, 71-121; Привокзальная, 49-97, 70-120; Б. Хмельницкого, 1а-33, 50Б-84, а также дома в переулках: Чепурниковском и Чугунолитейном, Шаляпина и Монтажном.

ИСТОЧНИК KP.RU