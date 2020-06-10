2020-06-10T17:54:37+03:00
Общество

Из-за коронавируса закрыли на карантин отделение Калачевской ЦРБ

У одного из пациентов терапии подтвердили диагноз COVID-19
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Отделение обещают открыть уже 12 июня после дезинфекции.Отделение обещают открыть уже 12 июня после дезинфекции.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Калачевский район Волгоградской области долго держался свободным от коронавируса, но COVID-19 добрался и туда. Сначала там были единичные случаи заражения, а сегодня, 10 июня, закрылось целое отделение местной ЦРБ. Вирус занес один из пациентов.

Как уточнили «КП-Волгоград» в региональном оперативном штабе, на карантин закрыли терапевтическое отделение. Именно туда поступил пациент с признаками COVID-19, впоследствие диагноз подтвердился.

- Зараженного пациента уже перевезли в Волгоград, его госпитализировали в ГУЗ «КБ №5». Сейчас терапевтическое отделение закрыто на дезинфекцию. Остальных пациентов оттуда перевели в другие отделения Калачевской больницы. Среди медперсонала ЦРБ и пациентов других зараженных нет, - акцентируют в оперштабе.

Лаборатория сделала около ста тестов. Сейчас ждут их результаты. Правда, к сожалению, такой анализ не всегда сразу показывает опасный вирус. Из собственных источников "КП-Волгоград" стало известно, что заболевший 49-летний калачевец изначально лежал в Волгоградской областной больницу в урологическом отделении. Но у него диагностировали инфарктную пневмонию. Два теста на корону показали отрицательный результат, и мужчину отправили в родной Калач-на-Дону на долечивание. Через пару дней в терапевтическом отделении пациенту стало только хуже, а третий тест на COVID-19 оказался положительным. В тяжелом состоянии на выходных его доставили в Волгоград.

Продезинфицировать терапевтическое отделение обещают за пару дней и уже ориентировочно 12 июня оно вновь приступит к работе.

Напомним, что в марте, когда пандемия коронавируса только набирала обороты, Калачевская ЦРБ "прославилась" на всю страну. Нехорошую славу ей подарила одна из сотрудниц, выложив в сеть видеоролик под громким названием "У нас ничего нет". Медик со страхом в голосе рассказывала о том, что в больнице нет ничего для приема коронавирусных пациентов - ни масок, ни ИВЛ, ни костюмов... Правда, проверка, к которой подключились не только облздрав, но и прокуратура, слова медика опровергла. И, надо сказать, до сегодняшнего дня в этой ЦРБ не было ни одного пациента с COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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