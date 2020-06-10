Катались на крыше «девятки»: волгоградца накажут за нарушение перевозки пассажиров

10 Июнь 2020 2020-06-10T15:52:49+03:00

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Инцидент произошел 7 июня в Советском районе Волгограда: горожане стали свидетелями того, как на крыше «девятки» катались двое мужчин, а третий всунулся из окна и снимал веселую поездку на память. Но запечатлела «храбрецов» не только камера телефона, но и наружного видеонаблюдения. Именно по ней сотрудники полиции нашли нарушителей порядка, а именно 32-летнего водителя, ведь именно ему предстоит ответить по закону.

В областном Главке напоминают, что в подобных случаях ответственность всегда несет водитель.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Со слов водителя, возвращаясь с отдыха с берега Волги, он согласился на предложения своих товарищей – пассажиров на поездку на крыше автомобиля, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе в ГУ МВД по Волгоградской области.

Приятелями оказались трое сверстников нарушителя. Они здорово провели время, а волгоградца накажут за нарушение перевозки пассажиров, проезд на «красный». В областном Главке напоминают, что в подобных случаях ответственность всегда несет водитель.

ИСТОЧНИК KP.RU