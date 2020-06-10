В Краснооктябрьском районе Волгограда отключат газ

10 Июнь 2020 2020-06-10T13:49:45+03:00

Голубого топлива не будет весь день 23 июня 2020 года [график отключения газа, адреса]

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Вслед за пересохшими кранами горячей воды и веерными отключениями электричества в Волгограде подготовку к зимнему сезону начали газовики. Так что отдельные жилые массивы и целые районы будут периодически оставлять без голубого топлива на время ремонтных работ на объектах систем газоснабжения и газораспределения. Первым в июне 2020 прочувствуют на себе отключение газа жители Краснооктябрьского района. Отключат газ в прилегающей к Мамаеву кургану части района, включая многоэтажки и частный сектор во вторник, 23 июня 2020 года. На это время волгоградцев просят не оставлять включенными плиты и колонки, чтобы избежать несчастных случаев.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Газпром межрегионгаз Волгоград», 23 июня 2020 с 6 до 20 часов отключат газ в домах Краснооктябрьского района Волгограда по адресам:

ул. 39-й Гвардейской, 6,8,14 - 28, 15, 17, 27 - 33;

ул. Айвазовского, 1а, 2а, 6, 7, 9, 10 – 14, 13,13/1,14 - 25, 16а, 20а, 27, 28, 29, 29а, 30-46, 30а, 31а, 47а, 48-54, 60а/1;

ул. Белибейская, 1 - 11;

ул. Библиотечная, 7 - 17;

ул. Варшавская, 3,7;

ул. Веселая, 1, 3-8,11 -15, 14 – 18, 19, 21 - 33, 24 - 44, 37 – 67, 58, 60а, 66, 71;

ул. Восточная;

ул. Еременко, 44,52 - 70;

ул. Зорге, 3 - 7, 14, 17 - 25, 26 - 32/2, 31 - 43, 34, 34а, 38 - 46,49 - 55, 58, 60;

ул. Короткая, 3, 5 - 8, 10 - 15, 14а, 18 – 32, 17 - 47, 51, 81, 85, 289,292, 296, 296л.к.;

ул. Кузнецова, 1 – 19, 24 - 38, 31/1;

пр. Ленина, 71 - 93;

ул. Менделеева, 3, 4, 8, 19, 21;

пр. Металлургов,1 - 33;

ул. Мичурина, 44, 49, 50, 51, 55, 56, 58;

ул. Нестерова, 1а,1б,3,7б,12,14;

ул. Новоремесленная, 3;

ул. Планерная, 4а,10;

ул. Победы, 1, 1а, 4, 4б, 6, 7 - 19, 23 – 37, 24 – 30, 39 - 50, 40а, 40б,41/1, 42б, 42в, 46л.к., 48/1, 49/1, 52 - 68, 59(1,2);

ул. Промышленная, 1 - 11;

ул. Репина,1 - 9, 13 - 17, 21 - 27, 66 – 70, 8 - 12,16 - 26, 30 - 50;

ул. Семашко, 2, 9, 12, 13, 15, 22, 24, 27- 29/2;

ул. Сочинская, 1 - 19, 22 – 46, 23 - 61а;

ул. Уссурийская,1а - 7, 10 – 46, 11- 19, 23 – 69, 54 – 60;

ул. Форш, 2 - 10;

пер. 2 Репина, 2, 4а, 4б, 12;

пер. 1 Репина, 14.

ИСТОЧНИК KP.RU